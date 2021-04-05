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Сторонник Бабарико побывал на суде: «Плен, клетка есть только снаружи. Внутри Виктор Дмитриевич свободен и полон любви»

О том, как политик ведет себя на процессе, поделился впечатлениями сторонник Бабарико.

Фото БЕЛТА/AFP

— Первая ассоциация — загнанный в клетку лев. Но эта ассоциация очень быстро прошла, — приводит слова сторонника Виктора Бабарико его телеграм-канал. — Я наблюдал, я смотрел за ним. С другой стороны зала скопились люди, махали ему, показывали сердечки. Он очень радовался, иногда тоже в ответ махал и показывал сердечки.

Я же стоял в другом конце зала, было как-то неудобно ему показывать что-то. Ведь он меня не знает, думал я. Да и не смотрит особо в мою сторону. Но потом подумал: ведь я пришел сюда именно поддержать его. И подловил момент, показал сердечки и улыбнулся. И Виктор Дмитриевич в ответ расплылся в улыбке, помахал головой. Потом и сердечки мне слал, и жест «от сердца к сердцу». Контакт наладился.

Внутренний стержень Виктора все такой же крепкий и несгибаемый. Он ни капли не сломался. Он не словил разочарования. Он не озлобился, он не потерял веры. Он все так же светится, все такой же чуткий, справедливый, любящий Беларусь и белорусов! Плен, клетка есть только снаружи. Внутри он свободен и полон любви.

Виктор Дмитриевич, будучи в плену, держится и не унывает. Поэтому мы тем более не имеем права раскисать. Мы верим и движемся вперед, пусть даже понемножку!
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