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Российские вузы вдвое увеличивают квоту для белорусских студентов в 2021 году

Квота правительства России на бесплатное обучение студентов из Беларуси в российские вузы в 2021 году вырастет в два раза. Об этом рассказал министр

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

«В этом году будет 700 бюджетных мест, в два раза больше, чем в предыдущие годы», - сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, которого цитируют РИА Новости.

Он сообщил, пишет АФН, что белорусские абитуриенты при поступлении в российские вузы имеют такие же права, как и граждане России, они могут учиться в вузах, сдав ЕГЭ. Каждый год, по словам Фалькова, таким образом в Россию поступают несколько тысяч человек из Беларуси.

Также в этом году, по его словам, ведомство рекомендовало российским вузам учитывать результаты централизованного тестирования, которое сдают выпускники белорусских школ по аналогии с ЕГЭ, и зачислять абитуриентов по его результатам на бюджетные места.
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