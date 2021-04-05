На границе с Беларусью застрелился украинский солдат-срочник





Украинский военнослужащий. Украинский военнослужащий (фото из архива)





В Волынской области (ВО) Украины на границе с Беларусью во время патрулирования застрелился 20-летний украинский солдат срочной службы из Николаева. Об этом сообщили в понедельник, 5 апреля, в пресс-службе Главного управления Национальной полиции по ВО.





По ее данным, пишет DW, "военнослужащий выстрелил себе в голову из автомата". Что послужило поводом к трагедии, произошедшей вечером 2 апреля близ Ковеля, выясняется.





Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту самоубийства начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.