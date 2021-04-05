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В Германии задержали белоруса на фуре с 3,82 промилле

В немецкой земле Гессен остановили грузовик с прицепом, которым управлял очень пьяный водитель из Беларуси. Об этом сообщает местная полиция.


Снимок носит иллюстрацивный характер. Фото: pbs.twimg.com

Фура привлекла внимание правоохранителей в ночь на 3 апреля примерно в 02.30 на трассе А44 у города Вольфхаген. Она двигалась в направлении Дортмунда зигзагами, пишет belmir.by. Проведенный алкотест показал значение 3,82 промилле. Права у нашего соотечественника изъяли, дальнейшее движение запретили, по факту будет возбуждено дело.
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