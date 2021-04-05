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2000 саморезов пришлось закрутить школьнику из Опсы, чтобы занять первое место на республиканском конкурсе

Панно из шурупов восьмиклассника Дмитрия Червинского, который живет в агрогородке Опса Браславского района, заняло первое место на «ТехноЕлка».


Работа восьмиклассника Дмитрия Червинского, победившая на республиканском конкурсе. Фото Жанны Белько / www.braslav-star.by

Ученик Опсовской яслей-сада-средней школы, работавший под руководством педагога Леонида Стриновича решил изготовить для конкурса символ 2021 года по китайскому календарю — металлического быка, пишет газета «Браслаўская звязда».

Восьмиклассник Дмитрий Червинский и его педогог Леонид Стринович. Фото Жанны Белько / www.braslav-star.by

На изготовление панно размером 50 на 50 сантиметров у школьника ушло две тысячи шурупов и около недели времени. Работу признали лучшей в районе, оно успешно прошло областной этап в Витебске и попало в Минск на заключительный этап конкурса.

Там восьмикласснику из Браславского района присуди первое место личном первентсве в номинации «Символ 2021 года» и наградили дипломом.
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