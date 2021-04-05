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Минобразования опубликовало график ЦТ

Первое тестирование намечено на 16 июня: в этот день абитуриенты сдадут белорусский язык, а последним станет экзамен по всемирной истории.


Министерство образования республики утвердило график централизованного тестирования в Беларуси, пишет Sputnik, такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

Централизованное тестирование – основной этап вступительной кампании в республике. Актуальный график проведения ЦТ в Беларуси предусмотрен постановлением Минобразования №50 от 19 марта 2021 года.

- Тестирование пройдет в следующие даты:
- белорусский язык – 16 июня (среда)
- русский язык – 18 и 19 июня (пятница и суббота)
- обществоведение – 21 июня (понедельник)
- математика – 23 и 24 июня (среда и четверг)
- биология – 26 июня (суббота)
- иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 28 - июня (понедельник)
- химия – 30 июня (среда)
- физика – 2 июля (пятница)
- история Беларуси – 4 июля (воскресенье)
- география – 6 июля (вторник)
- всемирная история (новейшее время) – 8 июля (четверг)

Пройти централизованное тестирование можно будет в Брестской (4 учреждения образования), Витебской (4), Гомельской (6), Гродненской (4), Минской (3), Могилевской (7) областях, в Минске – в 13 местах.

Пункты регистрации для прохождения ЦТ будут работать с 9.00 до 19.00 (в воскресенье 2 мая и по субботам 15 и 29 мая – с 9.00 до 18.00).

Начнется ЦТ в основные и резервные дни в 11:00. Резервные дни сдачи тестирования -  со 2 по 9 июля.

В новой вступительной кампании 2021 года по результатам успешно пройденного централизованного тестирования белорусам можно будет поступить в вузы России.
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