Минобразования опубликовало график ЦТ





Министерство образования республики утвердило график централизованного тестирования в Беларуси, пишет Sputnik, такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.





Централизованное тестирование – основной этап вступительной кампании в республике. Актуальный график проведения ЦТ в Беларуси предусмотрен постановлением Минобразования №50 от 19 марта 2021 года.





- Тестирование пройдет в следующие даты:

- белорусский язык – 16 июня (среда)

- русский язык – 18 и 19 июня (пятница и суббота)

- обществоведение – 21 июня (понедельник)

- математика – 23 и 24 июня (среда и четверг)

- биология – 26 июня (суббота)

- иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) – 28 - июня (понедельник)

- химия – 30 июня (среда)

- физика – 2 июля (пятница)

- история Беларуси – 4 июля (воскресенье)

- география – 6 июля (вторник)

- всемирная история (новейшее время) – 8 июля (четверг)





Пройти централизованное тестирование можно будет в Брестской (4 учреждения образования), Витебской (4), Гомельской (6), Гродненской (4), Минской (3), Могилевской (7) областях, в Минске – в 13 местах.





Пункты регистрации для прохождения ЦТ будут работать с 9.00 до 19.00 (в воскресенье 2 мая и по субботам 15 и 29 мая – с 9.00 до 18.00).





Начнется ЦТ в основные и резервные дни в 11:00. Резервные дни сдачи тестирования - со 2 по 9 июля.





В новой вступительной кампании 2021 года по результатам успешно пройденного централизованного тестирования белорусам можно будет поступить в вузы России.















