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Под Новогрудком годовалый мальчик утонул в бочке с водой

В деревне Углы Новогрудского района 5 апреля произошла ужасная трагедия, сообщает Еврорадио со ссылкой на телерадиокомпанию "Гродно".


Фото: t.me/trkgrodno

Мальчик, которому было 1 год и 4 месяца, утонул возле дома в бочке с водой. Глубина воды была лишь 30 см, но этого оказалось достаточно для трагического происшествия.

Вызванные на место происшествия медики ничем не смогли помочь и лишь констатировали смерть ребенка. 
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