+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

На минчанина завели уголовное дело за сведения о частной жизни депутата

Прокуратура Советского района Минска завела уголовное дело по ч. 1 ст. 179 Уголовного кодекса — за незаконное распространение информации о частной жизни.

В материалах дела говорится, что участник одного из телеграм-чатов разместил в общем доступе сведения о частной жизни и персональных данных депутата Палаты представителей без его согласия, передает Генпрокуратура

Эти сведения, как сообщается, составляли личную и семейную тайну депутата. Все это, мол, нанесло ущерб правам и законным интересам потерпевшего.

Имя "пострадавшего" депутата не называется.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]