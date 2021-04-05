В материалах дела говорится, что участник одного из телеграм-чатов разместил в общем доступе сведения о частной жизни и персональных данных депутата Палаты представителей без его согласия, передает Генпрокуратура





Эти сведения, как сообщается, составляли личную и семейную тайну депутата. Все это, мол, нанесло ущерб правам и законным интересам потерпевшего.





Имя "пострадавшего" депутата не называется.