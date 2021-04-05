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Проклятая стройка: на строительстве комплекса "Минск Мир" погиб рабочий

Инцидент произошел на строительстве 25-этажного дома "Стамбул" комплекса "Минск Мир" на улице Аэродромной.

05 апреля 2021 года в 12.28 на номер «101» от очевидца поступила информация о падении человека со строительной люльки с высоты 17 этажа новостройки в Минске. К месту вызова были направлены работники МЧС. 

По прибытии к месту вызова был обнаружен человек без признаков жизни на земле и висящая строительная люлька на одном тросу. 

В ходе разбирательства установлено, что около 12.20 на территории многофункционального комплекса при проведении работ по установке декоративных элементов здания в многоквартирном 25-ти этажном жилом доме произошло падение с высоты 18-го этажа из строительной люльки. 

Работы проводили двое подсобных рабочих. Одного из них из наклонившейся строительной люльки извлекли рабочие до прибытия подразделений МЧС. Он не пострадал. После осмотра бригадой скорой медицинской помощи второго человека была констатирована его смерть, передает МЧС.

СК добавляет, что погибшему строителю было 25 лет


Напомним, застройкой территории бывшего аэродрома занимается сербская компания Dana Holding, которой владеют "друзья" Лукашенко братья-бизнесмены Каричи из Сербии.
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