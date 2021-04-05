Банки начали блокировать и счета Антона Мотолько

Об этом сообщил сам блогер на своей странице в фейсбуке.





«Первый — пошёл! — пишет Антон Мотолько. — Банк первым заблокировал все мои счета в Беларуси (хоть в сообщении по вайберу почему-то пишут, что «снят арест»). Это хорошо, что я успел оплатить «налог» по ИП с утра.





Теперь официально: Минфин был проспонсирован кандидатом на включение в террористы (по мнению КГБ).





Дополнено: Приорбанк тоже заблокировал карту/счёт.





P. S. Претензий к банкам нет, они просто выполняют предписание контролирующих госорганов)».





Судя по выложенному скрину, денег на счетах в Альфа-Банке у Антона оставалось совсем немного.













Напомним, КГБ 2 апреля обновил «Перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности». В него добавили 18 новых фамилий, в том числе Светлану Тихановскую, Павла Латушко, Антона Мотолько. Ранее телеграм-канал Мотолько по решению суда был признан экстремистским.