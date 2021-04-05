



Как пишет thesun.co.uk, она прошла на балконе популярной гостиницы в Объединенных Арабских Эмиратах. Девушек и мужчину, который их снимал, задержали, передает euroradio.fm





Сообщается, что позировало обнаженными более десятка моделей из Беларуси, Украины, Молдовы и России. По некоторым сведениям, фотографом оказался гражданин Израиля. Фото и видео появились в интернете 3 апреля.





Белорусские дипломаты выясняют, действительно ли в фотосессии участвовали гражданки нашей страны.