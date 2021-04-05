Потерпевшими по делу выступают 109 сотрудников милиции, большинству которых причинен вред, не повлекший за собой кратковременного расстройства здоровья.





На суде всех милиционеров допрашивают дистанционно из пинского суда – через видеоконференцсвязь. За эти дни так допросили 72 пинских милиционера, которые в общей сумме оценили моральный ущерб на сумму 382 500 рублей. Свои моральные страдания милиционеры обосновывают тем, что они "испытали страх, унижение, боль и стыд, из-за пережитых событий они потеряли сон, спокойствие и аппетит, чувствовали и испытывают тревогу". В ответ на это жители Пинска и Пинского района создали петицию, в которой просят УВД Брестского облисполкома провести внеочередную аттестацию всех пострадавших сотрудников пинских ГОВД и РОВД, задействованных в работе на уличных акциях протеста против фальсификаций выборов в Пинске, и установить степень соответствия указанных сотрудников занимаемым должностям. "Мы выражаем серьезную обеспокоенность: позволяет ли морально-психологическое состояние данных сотрудников выполнять задачи по защите граждан Республики Беларусь?" – задаются вопросом в петиции.





Напомним, по версии обвинения, 14 обвиняемых, "приняв 9 августа 2020 года участие в несанкционированном массовом мероприятии у здания Пинского райисполкома, грубо нарушили общественный порядок". Все, кроме Сергея Мовшука, находятся в брестском СИЗО-7. Сергею избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а его жена уже более восьми месяцев содержится под стражей.





"Пинское дело" рассматривает судья Евгений Бреган. Госообвинения поддерживают прокуроры Дайнеко и Ляшок. Все, кроме политзаключенных Даниила Богната, Игоря Соловьев, Станислава Михайлова признали вину частично. Даниил, Игорь, Станислав вину полностью не признали. Некоторые объясняли, что не собирались наносить травмы сотрудникам милиции, а били только по щитам, другие не соглашаются с количеством нанесенных ударов. Также они не признают предварительный умысел и сговор.





По материалам дела, потерпевшими по делу выступают 109 сотрудников милиции. Почти у всех пострадавших травмы: синяки и ссадины, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой потери трудоспособности. Ущерб от действий протестующих прокуратура оценила в 24 тысячи рублей. Все они завляют гражданские иски о возмещении морального вреда на суммы от 2 до 15 тысяч, хотя никто и не узнает обвиняемых. Общая сумма их заявленных требований уже составляет 382 500 рублей. Допрос милиционеров продолжается. Потерпевшие просят взыскать эти деньги с обвиняемых в солидарном порядке.