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Шок! БТР снес полдома под Осиповичами - бабушка чудом уцелела

В деревне Моисеевичи Осиповичского района утром 5 апреля ракетный комплекс врезался в частный дом — и снес едва ли не половину строения. 85-летняя хозяйка дома чудом уцелела — она в этот момент вышла на улицу.


На месте аварии работала ГАИ. Приезжала и скорая, так как пенсионерке стало плохо — поднялось давление.

Как рассказала TUT.BY дочь владелицы дома, она была у матери — находилась во дворе, — когда около 10 утра услышала жуткий треск и удар. Выбежала за забор — и увидела въехавшую в стену дома военную технику. По счастливому совпадению ее мать, 85-летняя Анна Николаевна, которая обычно живет в доме одна, как раз в этот момент вышла во двор. И тем самым спаслась.

— Водитель этой военной машины — совсем молодой парень, срочник, наверное. Сказал, что они из осиповичской войсковой части 61 732. Говорит, ехали куда-то в сторону Слуцка: то ли перегоняли машину, то ли еще что. А тут у нас в деревне поворот крутой. Я не знаю, с какой скоростью они ехали, хотя у нас стоит ограничение в 40 км/ч, но, очевидно, не справились с управлением и врезались в дом, — говорит дочь Валентина Григорьевна.

Врезавшаяся в дом военная техника — это тактический ракетный комплекс «Точка-У».

Ракетный комплекс из стены дома военные уже вытащили с помощью грузовика. Они же сказали, что возместят ущерб, добавила женщина. При этом на оценку ущерба ждут страховщика. По словам Валентины Григорьевны, жить в доме невозможно, она пока заберет мать к себе в Осиповичи.

— В доме и печка поехала, и стены нет. Я не знаю, в каком состоянии находятся конструкции в целом, для оценки этого нужны специалисты, — сказала женщина. — Но вот визуально дом «поехал» — он перекошен.

В доме семья недавно делала ремонт: в прошлом году сменили шифер, укрепили бревна перекрытия, в этом — обшили стены и потолок гипсокартоном, сменили полы, буквально завтра собирались клеить обои.

По словам дочери хозяйки дома, военная техника осиповичских военных частей часто ездит через деревню, по которой проходит бывшая дорога военного назначения.

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