+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Глуске автомобиль въехал в толпу — пострадали пять человек

В Глуске водитель автомобиля Audi выехал на тротуар и врезался в толпу людей, которые стояли у входа в кафе, сообщает пресс-служба МВД. Инцидент произошел ночью 4 апреля.

Пострадали пять человек, одного из них пришлось госпитализировать.  

В милиции установили, что перед тем как сесть за руль и совершить наезд, водитель Audi отдыхал в этом кафе и повздорил с другими гостями.   

"Предполагается, что это и стало причиной наезда на людей", — говорят в  правоохранительных органах.

После совершения ДТП мужчина попытался скрыться. В погоню за Audi выехал наряд ГАИ.  На сигналы с требованием остановиться водитель не реагировал. Иномарку удалось перехватить лишь в 10 километрах от Глуска.

За рулем оказался 34-летний житель Бобруска. От медосвидетельствования он отказался. По факту наезда на людей было возбуждено уголовное дело по статье  "Покушение на убийство".

В МВД также рассказали, что задержанный мужчина ранее уже был судим за хулиганство и неоднократно привлекался к административной ответственности.
Еврорадио
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]