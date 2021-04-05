Женщине на момент смерти было 37 лет. Она проживала в одной из деревень Лунинецкого района. Последние несколько лет боролась с серьёзными болезнями. Вдобавок диагностировали туберкулёз.





С очередным недугом Александра лечилась в Бресте, провела в больнице год. По словам родственников, жизнь взаперти давалась сложно, хотелось домой. Женщина пригрозила медработникам, что выпрыгнет из окна. Из-за этого Александру перевели в психиатрическую больницу «Городище».





А 29 января родственникам сообщили, что женщину нужно забрать домой, её выписывают. Но те решили немного повременить, чтобы решить вопрос с местом её проживания.





Но не успели они решить этот вопрос, как раздался ещё один звонок — Александра умерла. Начали организовывать похороны. Выкопали яму на кладбище, купили гроб и поехали в понедельник за покойницей в Пинск. Справку о смерти выдали, а тело в морге — нет.





18 февраля стало известно, что Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 347 УК РБ «Надругательство над трупом».





Сестра умершей рассказывает, что подробности исчезновения тела из морга они до сих пор не знают. На кладбище яму засыпали, оставив там буханку хлеба.