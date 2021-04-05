Странная история с пропажей тела из морга: в могиле закопали булку хлеба
4 февраля в СМИ появилась информация, что из Пинского морга пропало тело женщины. Спустя два месяца родственники рассказали о продолжении истории.
Женщине на момент смерти было 37 лет. Она проживала в одной из деревень Лунинецкого района. Последние несколько лет боролась с серьёзными болезнями. Вдобавок диагностировали туберкулёз.
С очередным недугом Александра лечилась в Бресте, провела в больнице год. По словам родственников, жизнь взаперти давалась сложно, хотелось домой. Женщина пригрозила медработникам, что выпрыгнет из окна. Из-за этого Александру перевели в психиатрическую больницу «Городище».
А 29 января родственникам сообщили, что женщину нужно забрать домой, её выписывают. Но те решили немного повременить, чтобы решить вопрос с местом её проживания.
Но не успели они решить этот вопрос, как раздался ещё один звонок — Александра умерла. Начали организовывать похороны. Выкопали яму на кладбище, купили гроб и поехали в понедельник за покойницей в Пинск. Справку о смерти выдали, а тело в морге — нет.
18 февраля стало известно, что Пинским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 347 УК РБ «Надругательство над трупом».
Сестра умершей рассказывает, что подробности исчезновения тела из морга они до сих пор не знают. На кладбище яму засыпали, оставив там буханку хлеба.
Источник: media-polesye.by
10:11 05/04/2021
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