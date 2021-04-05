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Сколько кур и кустов смородины: вот зачем белорусов спрашивали о «сельхозактивах»

В перепись населения Беларуси 2019-го года были впервые включены необычные вопросы о живности и огородах. Белстат рассказал, зачем властям нужно было это знать


В опросник переписи населения Беларуси, проводившейся в 2019-ом году, был включен ряд вопросов, касающихся так называемого сельскохозяйственного модуля. В эфире ОНТ председатель Нацстата рассказала, зачем нужны были эти вопросы.

Так, по словам Инны Медведевой, информация собиралась по требованию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Она уточнила, что сельскохозяйственные переписи, как и переписи населения, должны проводиться раз в 10 лет, но в Беларуси ее провели впервые.

- Сельскохозяйственную перепись в Беларуси не проводили ни разу. Из-за чего к Белстату при предоставлении на международный уровень данных о валовой продукции сельского хозяйства были определенные вопросы, - пояснила чиновница.

Таким образом, чтобы обследовать все категории хозяйств в Беларуси, в опросник переписи и включили вопросы о живности, садах и огородах.

Еще Медведева уточнила, что по личным подворьям проводилось выборочное обследование, а земельные участки в городах, садовых товариществах не охватывались вообще.

- Мы получили информацию, являющуюся для нас абсолютно уникальной. Это позволит нам правильно посчитать валовую продукцию сельского хозяйства, - резюмировала глава Нацстата.
KP.by
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