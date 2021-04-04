Не перевелись стукачи на земле нашей: сбежавшего солдата нашли
Сбежавший военнослужащий Александр Караткевич найден, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой в воскресенье.
"4 апреля около 20.00 к правоохранителям обратилась жительница деревни Лобани Ушачского района. Она сообщила, что видела молодого человека, похожего на разыскиваемого солдата", - рассказали в ведомстве.
На место незамедлительно выбыли сотрудники милиции и задержали военнослужащего.
В настоящий момент с ним проводятся оперативные и следственные мероприятия.
Как сообщалось, 3 апреля солдат срочной службы сбежал с полигона на военном грузовике.
"Военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки - в Полоцкий район", - проинформировали в Минобороны.
Для розыска был объявлен план "Перехват". Автомобиль нашли на обочине проезжей части, однако солдата в нем не было.
Военнослужащий не имел замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно.
21:26 04/04/2021
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