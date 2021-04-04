Не перевелись стукачи на земле нашей: сбежавшего солдата нашли

"4 апреля около 20.00 к правоохранителям обратилась жительница деревни Лобани Ушачского района. Она сообщила, что видела молодого человека, похожего на разыскиваемого солдата", - рассказали в ведомстве.





На место незамедлительно выбыли сотрудники милиции и задержали военнослужащего.





В настоящий момент с ним проводятся оперативные и следственные мероприятия.





Как сообщалось, 3 апреля солдат срочной службы сбежал с полигона на военном грузовике.





"Военнослужащий срочной службы покинул территорию полигона, находясь за рулем грузового автомобиля. Предположительно, он направился к месту проживания своей девушки - в Полоцкий район", - проинформировали в Минобороны.





Для розыска был объявлен план "Перехват". Автомобиль нашли на обочине проезжей части, однако солдата в нем не было.





Военнослужащий не имел замечаний по службе, в подразделении характеризуется положительно.