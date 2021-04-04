







«КП» дозвонилась на горячую линию Государственной пограничной службы Украины. Там прокомментировали слухи так:





- Правила одинаковые как для мужчин, так и для женщин: все должны иметь документы, подтверждающие цель визита, иначе проверка на второй линии может не разрешить въезд. Обязательные документы - паспорт, страховка на лечение от коронавируса и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Если гражданин Беларуси едет на работу, у него с собой должно быть приглашение от организации на территории Украины - на официальном бланке, с печатями. Если к родственникам - нотариально заверенное приглашение от них. Если на отдых - документ из санатория, например. А если человек скажет, что едет просто на отдых или за покупками, подтвердить это вряд ли удастся - могут не впустить.





Кроме того, при въезде в Украину выборочно проверяют платежеспособность. Нужно иметь минимальную сумму - 7295 гривен, а также по 1459 гривен на каждый заявленный день пребывания в стране. Необходимо будет либо показать наличные, либо предоставить выписку с банковского счета.





Кстати, при выезде из Украины обратно в Беларусь ничего подтверждать не требуется, добавили в погранслужбе.