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В Госпогранслужбе Украины прокомментировали, почему белорусов могут не пускать в страну

В последние дни в соцсетях появляются рассказы белорусов о том, как их не впустили в Украину. Речь идет о мужчинах, которые ехали в том числе с семьями. При этом жену и детей пускали, мужчин - нет. Отказ во въезде объясняли отсутствием необходимых документов.



«КП» дозвонилась на горячую линию Государственной пограничной службы Украины. Там прокомментировали слухи так:

- Правила одинаковые как для мужчин, так и для женщин: все должны иметь документы, подтверждающие цель визита, иначе проверка на второй линии может не разрешить въезд. Обязательные документы - паспорт, страховка на лечение от коронавируса и отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Если гражданин Беларуси едет на работу, у него с собой должно быть приглашение от организации на территории Украины - на официальном бланке, с печатями. Если к родственникам - нотариально заверенное приглашение от них. Если на отдых - документ из санатория, например. А если человек скажет, что едет просто на отдых или за покупками, подтвердить это вряд ли удастся - могут не впустить.

Кроме того, при въезде в Украину выборочно проверяют платежеспособность. Нужно иметь минимальную сумму - 7295 гривен, а также по 1459 гривен на каждый заявленный день пребывания в стране. Необходимо будет либо показать наличные, либо предоставить выписку с банковского счета.

Кстати, при выезде из Украины обратно в Беларусь ничего подтверждать не требуется, добавили в погранслужбе.
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