Будьте внимательны в лесу и на дачах: змеи проснулись и они голодные

Читатели прислали сайту "Першы рэгіён" видео медянки. Крупную особь, длинной более 60 сантиметров повстречали в лесу в окрестностях Круглицы. Змея грелась на солнышке вблизи муравейника и подходить к ней очевидцы не решились.





На видео заметно, что у змеи плоское тело. После спячки она голодная, а значит может вести себя угрожающе.





Медянка не ядовита, хотя в отличие, например, от обыкновенного ужа, который принадлежит к тому же семейству, обладает агрессивным нравом. В любом случае, при встрече со змеями лучше обойти их стороной.



