+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

БРСМ хочет создать свою социальную сеть

Накануне Международного дня интернета БРСМ организовал открытый диалог, куда позвал экспертов в области защиты информации, Министерство обороны и «Белтелеком», пишет БЕЛТА.


Белорусы должны более деликатно относиться к размещенной в интернете информации. Такое мнение высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.

«В век блогерства и IT-технологий мы сами своими руками создаем информационное поле в глобальной сети. Однако нам еще нужно много и серьезно учиться работе в интернете, созданию качественного контента, а самое главное - более деликатно относиться к информации, размещенной в сетях, мессенджерах, вдумчиво ее анализировать и разделять», - отметил Дмитрий Воронюк.

Говорят, что много внимания уделили теме защиты персональных данных в интернете.

«Один из экспертов нашей дискуссионной площадки провел аналогию инета с транспортной магистралью: когда родители выпускают детей погулять на улицу, дети должны понимать с какой опасностью они могут столкнуться, переходя дорогу. Так и с интернетом. Как только человек к нему подключился, он должен понимать, что любая информация, которую он разместил в сетях, особенно персональные данные, может быть использована против него. То есть в одно мгновение он может стать заложником недобросовестных людей, имеющих навыки социальной инженерии», - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ.

Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк рассказал, что молодежь хочет создать в Беларуси собственную социальную сеть.

«Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день интернета. Нет сомнения в том, что белорусскому интернету быть. Было бы неплохо привлечь IT-специалистов, а они у нас самые продвинутые в мире, чтобы, возможно, в будущем, выйти на собственную социальную сеть».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]