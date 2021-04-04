БРСМ хочет создать свою социальную сеть





Белорусы должны более деликатно относиться к размещенной в интернете информации. Такое мнение высказал первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Дмитрий Воронюк.





«В век блогерства и IT-технологий мы сами своими руками создаем информационное поле в глобальной сети. Однако нам еще нужно много и серьезно учиться работе в интернете, созданию качественного контента, а самое главное - более деликатно относиться к информации, размещенной в сетях, мессенджерах, вдумчиво ее анализировать и разделять», - отметил Дмитрий Воронюк.





Говорят, что много внимания уделили теме защиты персональных данных в интернете.





«Один из экспертов нашей дискуссионной площадки провел аналогию инета с транспортной магистралью: когда родители выпускают детей погулять на улицу, дети должны понимать с какой опасностью они могут столкнуться, переходя дорогу. Так и с интернетом. Как только человек к нему подключился, он должен понимать, что любая информация, которую он разместил в сетях, особенно персональные данные, может быть использована против него. То есть в одно мгновение он может стать заложником недобросовестных людей, имеющих навыки социальной инженерии», - подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ.





Первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк рассказал, что молодежь хочет создать в Беларуси собственную социальную сеть.





«Сегодня мировое сообщество отмечает Международный день интернета. Нет сомнения в том, что белорусскому интернету быть. Было бы неплохо привлечь IT-специалистов, а они у нас самые продвинутые в мире, чтобы, возможно, в будущем, выйти на собственную социальную сеть».