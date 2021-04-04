Читатели: белорусских мужчин не пускают в Украину

"Украинские пограничники не впустили меня сегодня в страну, потому что у меня туристического ваучера нет с программой моего отдыха в Одессе. А без ваучера и отдыха быть не может, как известно", — пишет один из основателей перформенс-пространства "Другі паверх" Александр Королевич, который летел в отпуск вместе с женой. Жена осталась отдыхать одна.





Подобных историй, как оказалось много.





"Меня не впустили в Украину, как ещё 4 человек с рейса. На руках был оригинал трудового договора с украинской компанией. Показывал разрешение на работу, командировку в РБ. Границу закрыли. Все мужчины призывного возраста, граждане РБ и РФ без вида на жительство или каких более веских оснований, чем официальное трудоустройство, отправляются обратно", — пишет ещё один пользователь соцсетей.





Во что рассказал порталу Onliner.by Александр, который вынужден был лететь обратно в Минск из Одессы и прошёл допрос в аэропорту.





"Официально это был один разговор, записываемый на камеру. Неофициально — другой. В нем сотрудники погранслужбы сообщили, что есть распоряжение руководства страны не пускать без основания. В связи с чем? Я так понял, что в связи со слухами о перемещении российских войск вдоль границы с Украиной. Возможно, речь идет и об участках белорусско-украинской границы.





Спросил, когда все это закончится. Сначала сказали, что не знают. Потом уточнили, что нужно подождать недели две, "может, все успокоится"".





По словам мужчины, паспорта им вернули уже в Минске белорусские пограничники, вместе с извещением о необходимости самоизоляции.





30 марта газета The New York Times написала о скоплении у границы с Украиной около 4 тысяч военных РФ. 23 марта не вывела войска после закончившихся учений. Кроме того в соцсетях начали появляться сообщения, что Россия перебрасывает дополнительные войска в Брянскую, Воронежскую и Ростовскую области, а также в аннексированный Крым.





Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает вооруженные силы "в пределах своей территории по своему усмотрению" и что "это не должно никого беспокоить", к как не представляет никакой угрозы. Эксперты же считают, что действия России носят де нстративный характер и не исключают реальных военных действий.



