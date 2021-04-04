+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Душанбе жители устроили давку у авиакасс в надежде купить билеты на первые рейсы

Объявление о возобновлении регулярный рейсов между Таджикистаном и Россией вызвало ажиотаж среди желающих вылететь в Россию граждан, особенно трудовых мигрантов, которые ждали этого события целый год.

У авиакассы в Душанбе накануне люди устроили давку и столпотворение, пытаясь купить билеты в Москву, передает ИА "Авеста".

Однако, по данным издания, первый регулярный рейс между Таджикистаном и Россией, который должен был вылететь ночью 3 апреля из Душанбе в Москву, не состоялся.

«За бортом» остались более 200 пассажиров, купившие билеты всеми «правдами и неправдами». Самолет российской авиакомпании «Ют Эйр» должен был вылететь из Душанбе в 3 часа 30 минут по местному времени, однако рейс был отменен, или как утверждают представители авиакомпании «перенесен».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]