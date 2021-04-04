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В Гомеле мужчину засыпало землей

ЧП произошло при проведении строительных работ, смотрите на видео, как спасатели откапывали засыпанного грунтом мужчину.

Вечером в субботу, 3 апреля, в службу МЧС поступило сообщение, что на улице Нарочанской в Гомеле мужчину засыпало грунтом.

Предположительно, он раскапывал траншею для канализационной трубы, когда обрушился грунт и его засыпало. самостоятельно выбраться у мужчины не получилось. на место приехала бригада спасателей, которые откопали пострадавшего и передали его врачам. 

Мужчина получил множественные травмы, его положили в больницу. 

Смотрите на видео, как спасатели откапывали засыпанного грунтом мужчину.
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