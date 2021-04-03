







Попадая в окружающую среду через канализационные воды или свалки, лекарственные средства наносят вред экосистемам и здоровью человека. Этой проблемой серьезно обеспокоена Всемирная организация здоровья. С 2004 года в странах Европейского Союза обязательной стала система сбора лекарств от населения. В Минске первый такой контейнер появился три года назад. За 2019 год было собрано более 35 килограммов отходов лекарственных средств, а в прошлом году – в два раза больше.





В апреле контейнеры для сбора просроченных лекарств постепенно начнут появляться в аптеках и поликлиниках Минска. После чего их утилизируют, сжигая на спецпредприятии. Поскольку система для Беларуси довольно новая, потребуется определенное время на ее обкатку. Экологи же советуют прежде всего вдумчиво подходить к приобретению лекарств.







