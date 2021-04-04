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Ведущую телеканала СТВ Артюх занесли в базу "Миротворец"

Украинская база, куда попадают лица, ведущие деятельность против интересов Украины, описала Юлию Артюх как "антиукраинскую пропагандистку".



Юлия Артюх, которая в эфире белорусского телеканала СТВ заявила, что «украинский народ ищет еду на свалках», попала в базу «Миротворец». Согласно пояснению сайта, это сделано за ее участие в антиукраинских нападках.

В своем выступлении на СТВ Артюх призвала "поддерживать диктатуру", сказав, что она лучше "кукольного театра", который в Украине якобы устроил президент Владимир Зеленский.

Ранее Артюх неоднократно выступала в пропагандистских передачах не только как ведущий, но также как гость. Она жена офицера и многодетная мать. Неоднократно делала заявления против протестующих в Беларуси и оправдывала насилие силовых органов к людям.

Напомним, что ранее в списке "Миротворца" оказался другой пропагандист упомянутого телеканала Григорий Азаренок. Вскоре он принес извинения украинскому народу.

Нередко лицам, которые попадали в список украинского Центра, запрещали посещение Украины.
Свабода
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