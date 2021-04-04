+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Во время пасхальной службы Папа Римский призвал людей не терять надежду

Во время пасхальной службы Папа Римский призвал людей не терять надежду В этом году пасхальная служба в Ватикане была особенной.


Папа Римский Франциск призвал людей не терять надежду на фоне пандемии. Об этом он заявил во время пасхальной службы в Соборе Святого Петра в Ватикане в субботу, 3 апреля, сообщает "Немецкая волна".

"В эти мрачные месяцы пандемии давайте послушаем Воскресшего Господа, который предлагает нам начать все сначала и никогда не терять надежды", - отметил понтифик.

Пасхальная служба второй год подряд прошла в сокращенном формате - на нее пустили только около 200 человек вместо почти 10 тысяч, которые может вместить собор. Кроме того, мероприятие началось на два часа раньше обычного, чтобы участники смогли вернуться домой до 22:00, так как в Риме и остальной Италии действует комендантский час.

В пасхальное воскресенье, 4 апреля, Франциск выступит с традиционным посланием Urbi et Orbi ("Граду и миру").
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]