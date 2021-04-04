"Помните, что через свое воскресение Христос призывает нас стать более человечными, Иисус предостерегает нас от такой формы веры, когда человек только вспоминает Бога. А на самом деле не исполняет его волю, потому игнорирует интересы окружающих", - говорится в Пасхальном послании епископа Великосельца.





Он также подчеркнул, то Пасха для верующих - это гарантия воскресения к новой жизни.





"Любая темнота сменяется светом. Вместе с вами молюсь об этом свете", - сказано в послании.





Великоселец также призвал верующих помнить, что "телесная смерть - это еще не конец. Поэтому главное, что нас должно волновать, чтобы мы не оказались в состоянии духовной смерти, которая начинается с осознанного, добровольного и прямого нарушения Божьих заповедей".





В своем послании епископ Великоселец также коснулся темы пандемии.





"Более года люди во всем мире испытывают отчаяние и неуверенность в своем будущем. Пандемия коронавируса еще раз показала, насколько хрупко человеческое существование даже в век современных технологий. Так невидимый глазу вирус успокаивает человеческую гордыню", - отметил епископ.





Он также добавил, что вирус принес проблемы "в наши дома и на наши улицы".





"Нам может показаться, что Бог молчит, пока страдают невинные. Христос учит нас терпеть с достоинством, и Ему небезразличны наши жизненные заботы", - говорится в послании.





Епископ Великоселец пожелал верующим, которые отмечают Воскресенье христово 4 апреля, пасхальной радости и надежды. Также он обратился к православным, у которых продолжается Великий пост, а Пасха в этом году приходится на 2 мая.





"Дорогие православные и все люди доброй воли, объединив наши усилия, мы можем быть символом единства и надежды для мира", - говорится в послании.



