







"Для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты, которые между собой признают страны-члены ЕС. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней", - рассказал министр внутренних дел Хорватии Давор Божинович, которого цитирует РСТО.





Министр напомнил, что ЕС сейчас работает над созданием "паспортов вакцинации", но решения о том, будут ли в них учитываться препараты, не зарегистрированные в Евросоюзе, пока нет. "Если это окажется в повестке дня (что точно произойдет) и будет выработана общая позиция по этим вакцинам, тогда мы присоединимся к этому решению. Сейчас, что касается Хорватии, для нас важно, что вакцины - и российская, и китайская - и люди, которые привьются этими вакцинами, будут рассматриваться так же, как и остальные", - пообещал Божинович.