Католики и протестанты празднуют Пасху

По всему миру католики и протестанты 4 апреля празднуют Пасху – один из самых главных христианских праздников.

Пасхальная Вигилия Великой ночи в костеле Святых Симеона и Елены в Минске. Минск, Беларусь, 3 апреля 2021 года. Фото: АВ / Белсат