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В Беларуси нашли опасный жареный арахис. Что с ним не так?

Он может отрицательно влиять на активность и внимание детей.


Фото: Госстандарт Беларуси
 
Госстандарт Беларуси выявил очередной опасный продукт, который продавался на полках отечественных магазинов, пишет blizko.by. Речь идет о жареном арахисе со вкусом креветок вьетнамской компании «SAI GON TAM TAM JOINT STOCK COMPANY». 

Этот продукт не соответствует нескольким требованиям регламентов Таможенного Союза. Как оказалось, производитель не указал в составе наличие синтетического красителя Е110 — он негативно влияет на активность и внимание детей. 
 
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