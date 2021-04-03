В Беларуси нашли опасный жареный арахис. Что с ним не так?
Он может отрицательно влиять на активность и внимание детей.
Фото: Госстандарт Беларуси
Госстандарт Беларуси выявил очередной опасный продукт, который продавался на полках отечественных магазинов, пишет blizko.by. Речь идет о жареном арахисе со вкусом креветок вьетнамской компании «SAI GON TAM TAM JOINT STOCK COMPANY».
Этот продукт не соответствует нескольким требованиям регламентов Таможенного Союза. Как оказалось, производитель не указал в составе наличие синтетического красителя Е110 — он негативно влияет на активность и внимание детей.
19:20 03/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение