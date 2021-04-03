В Беларуси нашли опасный жареный арахис. Что с ним не так?





Фото: Госстандарт Беларуси

Госстандарт Беларуси выявил очередной опасный продукт, который продавался на полках отечественных магазинов, пишет blizko.by. Речь идет о жареном арахисе со вкусом креветок вьетнамской компании «SAI GON TAM TAM JOINT STOCK COMPANY».





Этот продукт не соответствует нескольким требованиям регламентов Таможенного Союза. Как оказалось, производитель не указал в составе наличие синтетического красителя Е110 — он негативно влияет на активность и внимание детей.







