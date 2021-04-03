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В Польше назначат пенсию для собак и лошадей, оставивших госслужбу

Министерство внутренних дел Польши разработало законопроект, который предоставит официальный статус собакам и лошадям, работающим в полиции, пограничной и пожарной службах. Животным планируют выплачивать пенсии, которые покроют расходы на уход за ними после «отставки».


Собаки ищут взрывчатку, контрабанду и наркотики, находят людей в разрушенных зданиях, а лошади патрулируют улицы в обмен на еду, ночлег и почёсывание за ушами.

Когда собаки или лошади не могут больше справляться со своими обязанностями, их усыпляют, передают в приют или новым владельцам, пишет kurjer.info. У них нет никаких финансовых гарантий. При этом животным почти всегда требуется помощь ветеринара — у них часто болят суставы или им нужен специализированный уход. Пенсия позволит его обеспечить.

В Польше на службе находятся 1200 собак, в основном это бельгийские и немецкие овчарки, и более 60 лошадей. На пенсию ежегодно выходят около 10% животных.

Также законопроект закрепляет негласное правило, согласно которому кинологи и иппологи могут забрать животных себе, прежде чем государство решит их усыпить.
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