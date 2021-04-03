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Минздрав обновил перечень стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция

Теперь из "красной зоны" исключены три страны, таким образом, теперь обязательный карантин по приезде из них не потребуется.


В Беларуси актуализирован перечень стран, пишет Sputnik, в которых регистрируются случаи COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.  

С 5 апреля из списка "красной зоны" исключаются Израиль, Португалия и Доминиканская Республика. Теперь по приезду из этих стран белорусам не нужно будет обязательно самоизолироваться на 10 дней.

Правда, в список добавили одну страну, которая ранее была исключена из него – Норвегия. Всего в перечне Минздрава находится 143 государства, с полным списком можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

"Путешествую без COVID-19"


С помощью приложения "Путешествую без COVID-19" можно находить лаборатории для сдачи анализов на COVID-19, расположенные рядом с пользователем. Записаться на процедуру можно будет также через приложение – онлайн.

После того, как человек сдаст ПЦР-тест, его результат появится в приложении в виде QR-кода, который нужно будет предъявить в аэропорту. Приложение будет полезно тем, кто перемещается между странами ЕАЭС.
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