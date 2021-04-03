"Вам надлежит прибыть в ближайший отдел внутренних дел для дачи пояснений"









“Если Вы получили это сообщение, значит, номер Вашего телефона опубликован “Голосом” и Вам надлежит прибыть в ближайший отдел внутренних дел для дачи пояснений об обстоятельствах вовлечение в антиобщественную деятельность, сопряжённую с экстремизмом и терроризмом”, — утверждается в сообщении.



