+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Максим Знак в СИЗО создал команду “Что? Где? Когда?”

Максим Знак создал команду “Что? Где? Когда?” в СИЗО на улице Володарского и просит присылать ему вопросы для тренировок.


Максим Знак / Еврорадио

Об этом сообщила поэтесса и переводчик Мария Мартысевич, передает Еврорадио, которая ведет переписку с политзаключённым.

“Большая часть моей сегодняшней переписки с Максимом Знаком основана на интеллектуальных играх. Он создал команду из своих соседей за решеткой, и мы присылаем ему вопросы. В феврале я составила и отправила тематический пакет “Флаги”. 4 марта Максим написал мне отчет о турнире “на хате”, —  пишет Мартысевич.

Вопросы по игре можно отправлять по адресу: СИЗО-1, 220030, г. Минск, Володарского, 2.

Члена президиума Координационного совета Максима Знака задержали 9 сентября. Ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]