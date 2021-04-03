



В списке таких лекарств 12 пунктов, пишет Office Life, в том числе популярная у зависимых от алкоголя настойка боярышника. Также там есть настойка валерианы, сердечные капли, корвалол, элеутерококк, настойки пиона и женьшеня и т. д.





Около пяти лет назад Минздрав вводил запрет на торговлю настойкой ночью, а год назад было решено отпускать не более флакона «боярки» в одни руки.