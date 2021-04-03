Аптекам запретили продавать настойку боярышника и аналогов после 21:00
Минздрав Беларуси принял документ о запрете на продажу спиртосодержащих препаратов с 21:00 до 8:00.
В списке таких лекарств 12 пунктов, пишет Office Life, в том числе популярная у зависимых от алкоголя настойка боярышника. Также там есть настойка валерианы, сердечные капли, корвалол, элеутерококк, настойки пиона и женьшеня и т. д.
Около пяти лет назад Минздрав вводил запрет на торговлю настойкой ночью, а год назад было решено отпускать не более флакона «боярки» в одни руки.
17:59 03/04/2021
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