Белорусский акционист Алексей Кузьмич освобожден из парижской тюрьмы.





Алексей Кузьмич / Еврорадио





Он пишет, передает Еврорадио, что его проверяли на причастность к терроризму:





“Меня предупредили, что своим искусством во Франции мне больше не стоит заниматься, либо тогда будет возбуждено криминальное дело и за эту задним числом, и за новую акцию”.





Белорус пытался попасть в резиденцию Эмануэля Макрона с бутылкой, “напоминающей коктейль Молотова”. Его акция символизировала недостаточную помощь белорусов из Европы.