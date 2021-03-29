



Сразу две жительницы Брестской области обыграли знатоков в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», пишет 1reg.by. На вопросы не смогла ответить команда Бориса Белозёрова. Игра прошла в эфире Первого канала вечером 28 марта.





Вопрос от Екатерины Давидовской из Берёзы был вторым в игре и первым в серии блиц. Знатоки должны были ответить, для чего предназначалась сетка, которую сфотографировала Екатерина. На размышление – 20 секунд.









Первая версия знатоков – для спасения людей на пожаре. Затем игроки додумались, что это некий спортивный инвентарь. Но дальше догадаться не смогли. Они ответили, что это дорожки для бегунов. Оказалось, это сетка для тренировки футболистов для отработки ударов по углам ворот. И натягивается она на ворота.









Екатерина Давидовская выиграла 60 тысяч российских рублей. Это по нынешнему курсу – 2 082 белорусских рублей.









Второй вопрос был от Светланы Матяш из Белоозёрска. Ведущий программы Борис Крюк спросил у капитана команды Бориса Белозёрова был ли он когда-нибудь в этом городе. Знаток признался, что давно собирается там побывать.





– Туда не так просто добраться, – объяснил знаток.





– Сейчас не время, Борис, сейчас лучше подождите, – многозначительно отметил ведущий.





Вопрос от Светланы Матяш звучал так: «Художник Василий Суриков вспоминал, как однажды побывал на репетиции Московского художественного театра. Режиссёр там добивался того, чтобы в конце душераздирающего монолога актёр выразил крик своей души, но только мимикой и пластикой. Как режиссёр добивался поставленной задачи? Что он многократно заставлял делать актёра?»





Знатоки ответили, что актёры должны были выдохнуть и вскинуть руками так, чтобы погасла свеча. И эта была неправильная версия. Оказалось, что режиссёр заставлял актёров всю репетицию в конце монолога громко истошно кричать. А когда актёр научился это делать, режиссёр заставлял его в этом месте молчать.





Светлане Матяш теперь положен выигрыш в 80 тысяч российских рублей. Это 2 776 белорусских рублей. Кстати, эту игру знатоки проиграли со счётом 1:6.









Отметим, что жители Брестской области регулярно обыгрывают знатоков «Что? Где? Когда?». Так, летом житель деревни Медно заработал 50 тысяч российских рублей за вопрос о коронавирусе.