Брестские таможенники задержали фуру из Нидерландов с партией наркотиков
Наркотики в виде мелких закладок были спрятаны среди автозапчастей, которые находились в большегрузе.
Фото: Государственный таможенный комитет
Брестские таможенники задержали фуру из Нидерландов, на которой пытались ввезти марихуану на территорию Евразийского экономического союза.
Как сообщил Государственный таможенный комитет, пишет БГ, в большегрузе находились 2,5 тысячи автозапчастей. Среди них, в одном из крыльев легкового авто, служебная собака кинологического отдела таможни учуяла запах наркотиков.
Таможенный досмотр подтвердил, что в машине есть запрещенный груз.
Марихуана в виде маленьких закладок находилась еще в корпусе воздушного фильтра и радиаторе печки салона.
Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердил, что найденные вещества – опасное наркотическое средство.
Брестская таможня по признакам преступления проводит проверку.
15:59 03/04/2021
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