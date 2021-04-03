Фото: Государственный таможенный комитет





Брестские таможенники задержали фуру из Нидерландов, на которой пытались ввезти марихуану на территорию Евразийского экономического союза.









Как сообщил Государственный таможенный комитет, пишет БГ, в большегрузе находились 2,5 тысячи автозапчастей. Среди них, в одном из крыльев легкового авто, служебная собака кинологического отдела таможни учуяла запах наркотиков.









Таможенный досмотр подтвердил, что в машине есть запрещенный груз.





Марихуана в виде маленьких закладок находилась еще в корпусе воздушного фильтра и радиаторе печки салона.









Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердил, что найденные вещества – опасное наркотическое средство.





Брестская таможня по признакам преступления проводит проверку.











