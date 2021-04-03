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Брестские таможенники задержали фуру из Нидерландов с партией наркотиков

Наркотики в виде мелких закладок были спрятаны среди автозапчастей, которые находились в большегрузе.

Фото: Государственный таможенный комитет

Брестские таможенники задержали фуру из Нидерландов, на которой пытались ввезти марихуану на территорию Евразийского экономического союза.

 

Как сообщил Государственный таможенный комитет, пишет БГ, в большегрузе находились 2,5 тысячи автозапчастей. Среди них, в одном из крыльев легкового авто, служебная собака кинологического отдела таможни учуяла запах наркотиков.


Таможенный досмотр подтвердил, что в машине есть запрещенный груз.

Марихуана в виде маленьких закладок находилась еще в корпусе воздушного фильтра и радиаторе печки салона.


Эксперт управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области подтвердил, что найденные вещества – опасное наркотическое средство.

 
Брестская таможня по признакам преступления проводит проверку.
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