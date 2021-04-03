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В Молдове бизнесмены отомстили депутату и вшестером изнасиловали его

Депутата парламента Молдовы из мести изнасиловали шесть бизнесменов, которые пострадали от его действий во время правления Демократической партии (ДПМ), когда председателем политической силы был олигарх Влад Плахотнюк.


Об этом рассказал глава "Нашей партии" Ренато Усатый в эфире телеканала TV8, пишет oxu.az со ссылкой на lenta.ru.

Он отказался сообщить подробности, в том числе имя депутата действующего парламента, но заверил, что эта информация соответствует действительности.

"Был депутат, причинивший много вреда бизнесменам во времена Плахотнюка. Не хочу называть его имя, но могу рассказать, чем все закончилось. Собрались шесть бизнесменов, которые сильно пострадали из-за действий этого депутата при Плахотнюке, и изнасиловали его в прямом смысле этого слова", - рассказал Усатый.

Предоставить какие-либо другие подробности инцидента политик категорически отказался, заявив, что не желает "ввязываться в эту ситуацию".
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