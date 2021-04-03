Во Франции объявлен общенациональный локдаун

Во Франции объявлен общенациональный локдаунstolica-s.su





Причиной ужесточения коронавирусных мер стало резкое увеличение числа случаев заражения. Так, если 20 января во Франции, по данным ВОЗ, было выявлено 23 347 случаев заражения коронавирусом за сутки, 20 февраля — 23 170, то уже с середины марта пошел рост: 12 марта — 27 166 случаев, 17-го — 29 145, 25-го — 33 389, 26 марта число случаев за сутки достигло 45 401, а к 1 апреля количество выявленных заражений выросло до 58 828, пишет РБК.





«Вирус не только заразнее, но к тому же смертельно опасен», — сказал глава государства, отметив, что «44% пациентов, которые сейчас находятся в реанимации, — моложе 65 лет».





Меры, введенные во Франции на период локдауна:





во всех регионах введен комендантский час с 19:00;









сотрудники должны по возможности перейти на удаленную работу;









на три недели закрываются детские сады, школы и колледжи. Студенты вузов смогут посещать учебные заведения один раз в неделю;





магазины, где не торгуют предметами первой необходимости, должны быть закрыты. Исключение составят книжные и музыкальные магазины, а также магазины товаров для дома. Будут открыты парикмахерские;





запрещаются поездки без особой причины на расстояние более 10 км от места изоляции; уехать из одного региона в другой французы смогут только в пасхальные праздники.





Также Макрон в своем Twitter заявил, что в ближайшее время количество коек в реанимациях увеличится до 10 тыс., что поможет справиться с притоком тяжелобольных в медицинских учреждениях.





Ранее карантинные меры были введены в 19 департаментах Франции. Среди них были департаменты в столичном регионе Иль-де-Франс, Лионе и других частях страны. Всего в состав государства входит 101 департамент, пять из них — заморские. По всей стране действует комендантский час с 19:00 до 6:00, а также закрыты бары, рестораны, музеи, кинотеатры и другие места массового скопления людей.





На текущий момент Франция, согласно данным Университета Джонса Хопкинса, занимает четвертое место в мире по количеству зараженных коронавирусом. С начала пандемии в стране было выявлено 4,7 млн инфицированных, более 95 тыс. зараженных COVID-19 умерли. 1 апреля во Франции выявили 58 828 заболевших коронавирусом, 299 человек скончались.