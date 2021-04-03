



В прошлом году белорусы отдавали предпочтение литературе по саморазвитию, мотивации и личностному росту: первые строчки рейтинга занимали мировой бестселлер «НИ СЫ» автора Джен Синсеро и книга российского психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду».





Из новинок 2020-го стремительно набрал популярность научно-фантастический роман «The One. Единственный» Джона Марса, пишет thinktanks.by. Также активно скупалась литература с советами о том, как разбогатеть: «Самый богатый человек в Вавилоне», «Думай и богатей», «Богатый папа, бедный папа».





А роман-антиутопия Джорджа Оруэлла «1984» был в лидерах среди популярной художественной литературы ещё с января 2020-го и продержался до конца года, сообщает АиФ со ссылкой на «Белкнигу».





Среди книг на белорусском языке, которые также пользовались повышенным спросом - «Дзікае паляванне караля Стаха», автор Владимир Короткевич, а также «Гары Потэр і філасофскі камень», автор Джоан Роулинг (перевод на белорусский язык Алены Петрович).





Как заметили в торговой сети «Белкнига», белорусы, с одной стороны, не перестают читать родных классиков, а с другой - демонстрируют высокий спрос на произведения наших молодых современных авторов.



