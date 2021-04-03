Фото: Shutterstock/FOTODOM / Zuma\TASS





Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на британский медицинский регулятор – Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).





По данным регулятора, пишет mir24.tv, в Британии у 30 человек после вакцинации препаратом AstraZeneca образовались тромбы. Так, в 22 случаях обнаружили тромбоз церебрального венозного синуса, а у еще восьми – прочие виды тромбозов.









«Из 30 случаев в нашем заявлении семь человек, к сожалению, скончались», – заявили в MHRA.





При этом отмечается, что у получивших вакцину BioNTech/Pfizer подобных случаев образования тромбозов не было зафиксировано.





Напомним, в марте стало известно о том, что в Евросоюзе у некоторых пациентов, получивших прививку вакциной AstraZeneca, начали появляться опасные осложнения. Австрия забила первой тревогу, там у одного человека после вакцинации диагностировали множественный тромбоз. Он скончался спустя 10 дней после вакцинации, а другого человека после получения прививки госпитализировали с тромбоэмболией легочной артерии.





После информация об осложнениях стала поступать и из прочих европейских стран. Но в Британии до последнего таких сообщений не поступало. При этом в королевстве вакцину AstraZeneca производят не на тех предприятиях, на которых ее выпускают для других стран Европы. Поэтому MHRA поначалу отмечала, что препарат рекомендован к использованию.





Ранее стало известно, что в Латвии расследуют смерть 71-летнего местного жителя после вакцинации препаратом AstraZeneca. Мужчина умер в больнице от отека легких спустя четыре дня после прививки.