Прогноз погоды: ближайшую неделю в Беларуси будет прохладно

Нередко будут дожди и туман / unsplash





Так, пишет Еврорадио, температура воздуха будет колебаться в диапазоне +5…+12, теплее всего традиционно будет в южных регионах Беларуси. При этом возможны дожди, а по ночам местами даже мокрый снег.





Если верить предварительному прогнозу погоды на месяц, дождливо в Беларуси будет весь апрель. При этом теплее станет только во второй половине месяца.