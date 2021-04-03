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Плюс 1 371 новый случай. Свежие данные Минздрава о COVID-19 в Беларуси на 3 апреля

В Беларуси общее число заражений коронавирусом составляет 326 065.


За последние сутки прибавилось 1 371 случай, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минздраве. 

Всего с недугом справились 316 649 человек, в том числе за последние сутки — 1 423.  За все время распространения коронавируса в республике скончались 2 276 заболевших COVID-19.

Специалисты белорусских лабораторий провели 5 424 844 теста для выявления инфекции. Из них за последние сутки — 18 277. 

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса (США), с начала пандемии число зарегистрированных случаев COVID-19 в мире составляет свыше 130,26 млн. Количество летальных случаев достигло 2,83 млн. Выздоровели свыше 73,77 млн заболевших.

По количеству случаев за все время распространения коронавируса лидируют США (30,6 млн), Бразилия (12,91 млн) и Индия (12,39 млн). В пятерку лидеров по числу инфицированных входят также Франция (свыше 4,8 млн) и Россия (более 4,51 млн).
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