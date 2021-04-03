Фото: Альберто Фернандес / Twitter





«После повышения температуры до 37,3 градуса и легкой головной боли, я сдал тест на антиген, результат которого оказался положительным», — написал Фернандес.





Президент Аргентины уже самоизолировался, пока ждет результата повторного ПЦР-теста на коронавирус. Фернандес отметил, пишет Дождь, что следует указаниям своего лечащего врача. Также он предупредил людей, с которыми встречался последние 48 часов, о возможной опасности заражения.





В ответ на сообщение Фернандеса НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавший «Спутник V», заявил, что, если заболевание подтвердится, то «вакцинация обеспечит быстрое выздоровление без серьезных симптомов». «Желаем вам скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении центра.





Альберто Фернандес сделал прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» 21 января. Он стал вторым главой государства, привившимся «Спутником V», после президента Гвинеи Альфы Конде. До этого Аргентина одобрила использование российской вакцины в стране.



