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Рекорд марта по техосмотру поставлен в Беларуси

Автолюбители ринулись проходить техосмотр как никогда ранее. Об этом свидетельствуют данные УП "Белтехосмотр" по итогам марта 2021 года.


Причина массового потока водителей на прохождение техосмотра естественна – с января от него отвязали так называемый дорожный налог.

Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении была введена в 2015 году. Только при условии ее оплаты можно было пройти техосмотр. Как итог – водители массово перестали проходить техосмотр. Дошло до того, пишет 1reg.by, что за январь-октябрь 2020 года техосмотр прошли только 14% водителей.

В этом году автолюбители ставят рекорды по прохождению техосмотра. Как рассказали в УП “Белтехосмотр”, в марте ТО прошли 265 702 автомобилей. 91,3% от общего количества – физические лица.

Цифра марта 2021 на 373,7% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 г. (56 085 разрешений на допуск к участию в дорожном движении).

До этого рекордным на прохождение ТО годом был 2013. Но даже тогда в марте на техосмотр приехали в два раза меньше водителей, чем за март этого года – 121 748.

Общее количество разрешений, выданных за январь-март 2021 г., составило 621 599.

Для примера, за январь-март 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 164 913 разрешений.
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