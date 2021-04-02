Рекорд марта по техосмотру поставлен в Беларуси





Причина массового потока водителей на прохождение техосмотра естественна – с января от него отвязали так называемый дорожный налог.





Государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении была введена в 2015 году. Только при условии ее оплаты можно было пройти техосмотр. Как итог – водители массово перестали проходить техосмотр. Дошло до того, пишет 1reg.by, что за январь-октябрь 2020 года техосмотр прошли только 14% водителей.





В этом году автолюбители ставят рекорды по прохождению техосмотра. Как рассказали в УП “Белтехосмотр”, в марте ТО прошли 265 702 автомобилей. 91,3% от общего количества – физические лица.





Цифра марта 2021 на 373,7% превышает данный показатель за аналогичный период 2020 г. (56 085 разрешений на допуск к участию в дорожном движении).





До этого рекордным на прохождение ТО годом был 2013. Но даже тогда в марте на техосмотр приехали в два раза меньше водителей, чем за март этого года – 121 748.





Общее количество разрешений, выданных за январь-март 2021 г., составило 621 599.





Для примера, за январь-март 2020 г. УП «Белтехосмотр» выдано 164 913 разрешений.



