







– Осенью 2010 года я впервые публично не согласился с патриархом и его политикой. Это было в Храме Христа Спасителя на одной из комиссий, пишет Собеседник, где обсуждался проект документа об отношении церкви к богохульству.





Я тогда недоумевал громко, на весь зал: «Для кого этот документ? Людям церковным не надо объяснять, что богохульство – это грех. А светским незачем ссылки на законодательство Императора Юстиниана 6-го века. И что такого страшного в стране сейчас происходит, что нужно принимать этот документ в срочном порядке?»





Все стало понятно только в 2012 году, после истории с Pussy Riot и изменений в Уголовном кодексе, – продолжает Кураев. – «Двушечка» за оскорбление религиозных чувств и так далее. Заметьте, что патриарх Кирилл задолго взял курс на это административно-полицейское понуждение. Чтобы никто не критиковал.













По словам Кураева, по времени тот эпизод совпал с фейковой новостью о его собственной смерти, которая загадочным образом возникла в Интернете.





– В 2010 году почему-то пошла информация, что я умер. Автор одного из некрологов, которые уже успели появиться в Сети, сказал, что это конец «кураевщины». Под этим он понимал пропаганду государственной церкви, апологетику патриарха и так далее. Я понял, что он прав. Именно та осень 2010 года – это время, когда умер старый Кураев и потихонечку начал вылупляться современный.











