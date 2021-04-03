Нововведения касаются не только водительских удостоверений международного образца, но и техосмотра, а также медицинских справок.





«Новшества коснутся ведения учета выданных медсправок: Минздрав будет вести автоматизированный учет сведений о выданных медсправках для водителей, а также о лицах, признанных негодными к управлению ТС, с возможностью доступа МВД к таким сведениям», — рассказал Комаровский.





Он отметил, пишет newsbel.by, что контроль за соблюдением порядка прохождения ТО будет упразднен, а также введен автоматизированный учет результатов в информационной системе, к которой будут иметь доступ заинтересованные государственные органы.





Кроме того, появится возможность сдавать на права на «автомате» и получать удостоверение на управление автомобиля только с АКПП.







