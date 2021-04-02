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После нескольких дисциплинарных взысканий на Володара Цурпанова завели уголовное дело по ст. 415 УК РБ за «уклонение от отбытия наказания». Он же в свою очередь, пишет МогилевОнлайн, в Круглом добивался для заключенных адекватных условий содержания. Теперь, вероятно, Володару заменят «химию» на колонию.





Самого Цурпанова в Круглом уже нет, однако борьба за улучшение условий содержания заключенных дала плоды: теперь «химиков» регулярно водят в баню и немного улучшили бытовые условия.





Также в Круглом отбывает наказание политзаключенный Владимир Шакун, который был осужден на два года «химии» за оскорбление Александра Лукашенко (ст. 368 УК) и надругательство над госфлагом (ст. 370 УК).





Как сообщает MAYDAY, их волонтеры попытались навестить Шакуна 31 марта, однако администрация ИУОТ № 46 отказала им, сославшись на то, что осужденный заранее должен заполнить анкету с указанием Ф.И.О. и местом жительства гостей. После этого анкету отправляют в спецотдел, где принимается дальнейшее решение.





Волонтеры MAYDAY предполагают, что Шакун у администрации «химии» стоит на отдельном учете.