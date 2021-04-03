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"По предварительным данным, в конце марта на одной из станций обезжелезивания в г.п. Бешенковичи произошел инцидент, в результате которого состояние воды в водопроводных сетях ухудшилось", - проинформировали в СК.





СК начал проверку после того, пишет interfax.by, как в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия в связи с употреблением водопроводной воды стали обращаться жителей поселка городского типа Бешенковичи Витебской области.





"Следователями проведён осмотр станции обезжелезивания, изъяты необходимая документация и оборудование. С целью установления всех обстоятельств произошедшего продолжаются опросы медиков и пострадавших", - отметили в СК.





Окончательная правовая оценка будет дана по результатам проверки.





О проблемах с качеством вода в Бешенковичах стало известно 29 марта. Была проведена дезинфекция, хлорирование воды, отобраны ее пробы. По результатам первых анализов патогенов, вызывающих сальмонеллез или дизентерию, не обнаружили.

По состоянию на 31 марта были госпитализированы шесть детей в возрасте до 8 лет, их состояние опасений не вызывало.



















